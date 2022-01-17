Киев, , 13:25 — REGNUM Второй раз получил положительный тест на коронавирус мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил об этом 17 января в своем телеграмм-канале.

Виталий Кличко ВАДИМ ЧУПРИНА

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

«Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично», — написал в своем сообщении киевский градоначальник.

При этом он напомнил, что полностью привит от COVID-19 и потому надеется на легкое протекание нового заболевания.

«Самоизолировался, лечусь и работаю из дома», — также указал Виталий Кличко и призвал жителей Киева соблюдать санитарно-эпидемические правила.

Отметим, ранее стало известно, что на Украине за минувшие сутки было выявлено 5072 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, из которых 510 — в Киеве.