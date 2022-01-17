Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM В Свердловской области увеличилось количество ДТП с участием детей пассажиров. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

За 2021 год сотрудники ГИБДД выявили 15 нарушений правил перевозки детей в автомобилях. А с начала 2022 года их уже обнаружено 20. Один ребёнок погиб, ещё 23 получили различные травмы. При этом троих детей перевозили с нарушениями.

За 15−16 января в регионе зарегистрировали пять ДТП с участием детей-пассажиров. В основном они были спровоцированы водителями, перевозившими несовершеннолетних. Среди них выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил обгона.