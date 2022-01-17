Вашингтон, 17 января, 2022, 13:24 — ИА Регнум. После первоначальных инвестиций одной из российских компаний, Metro Goldwyn Mаyer и Amazon заключили крупную сделку, чтобы получить права на следующий фильм Гая Ричи на американском и международном рынках.

(сс) The U.S. Army Американцы в Афганистане

Как сообщает информационное агентство «Мехр» со ссылкой на Deadline, фильм о войне в Афганистане, не имеющий пока названия, будет снят Гаем Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли при финансовой поддержке Amazon и Metro Goldwin Mаyer, хотя первоначальные инвестиции были сделаны российской компанией.

Съемки должны начаться 24 января в Аликанте, Испания, а имена других актеров будут объявлены в ближайшие несколько дней.

В фильме с бюджетом 55 миллионов долларов Джилленхол играет роль сержанта Джона Кинли. Он проводит последние дни службы в Афганистане, работая с местным переводчиком по имени Ахмед. В ходе одной из операций они попадают в засаду, гибнут все члены их отряда, и выживают только Кинли и Ахмед. Нападавшие преследуют их, Ахмед, рискуя жизнью, несет раненого Кинли много миль, чтобы доставить его в безопасное место.

По возвращении домой, Кинли узнает, что Ахмеда и его семью не вывезли в Соединенные Штаты, как было обещано. Он возвращается в Афганистан, чтобы спасти Ахмеда, как тот спас его самого, и вывезти его вместе с родственникам в Соединенные Штаты до того, как они попадут в руки боевиков.

В проекте также задействован Айван Аткинсон, который регулярно участвует в написании сценариев и продюсировании Ричи.

Однако первым спонсором проекта выступила компания из России, а права на фильм для этого региона первой купила технологическая компания «Яндекс», владеющая внутренней стриминговой сетью «Кинопоиск». Это первая попытка российского стримингового сервиса финансировать фильм ведущего мирового режиссера.

Права на прокат фильма в Азии и на Ближнем Востоке приобрели независимые дистрибьюторы.

Ричи будет снимать фильм на основе сценария, который он написал в соавторстве с Аткинсоном и Марной Дэвис. Некоторое время назад упоминалось, что фильм будет называться «Переводчик», но затем было подчеркнуто, что название для фильма еще не выбрано.

Гай Ричи — один из самых популярных в России зарубежных кинорежиссеров, и поддержка режиссера этого уровня — ключевой стратегический шаг для «Кинопоиска».

Недавно Ричи в сотрудничестве с Metro Goldwyn Mаyer снял фильм «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.