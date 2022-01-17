Посёлок городского типа Палкино, Псковская область, 17 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Палкинском районе Псковской области в массовом ДТП пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, ДТП произошло на 315 км автодороги Петербург-Невель. В результате столкновения трех автомобилей — Opel, SsangYong и KIA — пострадали шесть человек, среди которых четверо несовершеннолетних.

«На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Псковском шоссе в Печорах 16 января произошло лобовое ДТП в котором погибли пять человек.

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