Буэнос-Айрес, , 13:39 — REGNUM Национальная метеорологическая служба Аргентины зафиксировала 17 января в северной и центральной частях страны повышение температуры до 44,4 градуса по шкале Цельсия. Об этом сообщает новостное агентство Telam.

Аргентина

Сильнее всего страдают регионы Сантьяго-дель-Эстеро (44,4 градуса), Формоза (42,6 °C), Термас-де-Рио-Ондо (42,3 °C), Санта-Фе и Ла-Риоха (42,2 °C). Температуры выше 30 градусов были зафиксированы на 52 из 80 действующих метеостанций по всей стране.

Прошедшие в выходные дни дожди не сумели повлиять на ситуацию. На юге провинции Санта-Фе объявлен желтый уровень опасности. Метеорологи сообщают, что в ближайшее время страна столкнется с волной штормов, которые будут чередоваться с периодами жары и засухи.

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