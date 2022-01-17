Вашингтон, 17 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Американский TikTok-продюсер Меган Маккелли планирует снять веб-сериал по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом 17 января пишет «Мир Фантастики».

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти Часть II». Реж. Дэвид Йейтс. 2011. США, Великобритания Дэниэл Рэдклифф в роли Гарри Поттера

На роль матери главного героя подыскивают трансгендерную женщину, а на роль отца — цветного актёра. По словам создателей шоу, таким образом они хотят показать гендерное и расовое разнообразие среди поклонников книг о мальчике-волшебнике.

Добавим, что создатели сериала могут столкнуться с проблемой при производстве шоу. Владельцы авторских прав могут не разрешить им съёмки. Сама Джоан Роулинг пока не давала никаких комментариев по этому поводу.