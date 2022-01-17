Ульяновск, , 13:20 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновске началась эвакуация автомобилей, которые мешают расчистке заснеженных центральных дорог. Об этом сообщает администрация регионального центра.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

17 января городские службы под контролем автоинспекторов эвакуировали с проспекта Авиастроителей два автомобиля — «Жигули» и BMW. В мэрии ссылаются на то, что данные машины стояли на обочине ещё с начала декабря, мешая расчистке участка от снега, а сама дорога в результате была «заужена».

"ГИБДД не удалось установить собственников, которые теперь смогут забрать свои автомобили со штрафстоянки», — цитируют в мэрии замглаву администрации Заволжского района Ирину Пиянзину.

В администрации также сообщают, что после предупреждения об эвакуации машин, которые мешают расчистке дорог от снега, «трое владельцев самостоятельно откопали от снега и убрали свои автомобили с проспекта Генерала Тюленева».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ульяновскую область обрушились сильные снегопады. В ночь с 16 на 17 января с центральных улиц вывезено более 190 самосвалов снега, использовано 215 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн твёрдого реагента. Днём 17 января МБУ «Дорремстрой» задействовал для расчистки улиц почти 80 единиц техники.