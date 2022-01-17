Ульяновск, 17 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновске началась эвакуация автомобилей, которые мешают расчистке заснеженных центральных дорог. Об этом сообщает администрация регионального центра.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

17 января городские службы под контролем автоинспекторов эвакуировали с проспекта Авиастроителей два автомобиля — «Жигули» и BMW. В мэрии ссылаются на то, что данные машины стояли на обочине ещё с начала декабря, мешая расчистке участка от снега, а сама дорога в результате была «заужена».

"ГИБДД не удалось установить собственников, которые теперь смогут забрать свои автомобили со штрафстоянки», — цитируют в мэрии замглаву администрации Заволжского района Ирину Пиянзину.

В администрации также сообщают, что после предупреждения об эвакуации машин, которые мешают расчистке дорог от снега, «трое владельцев самостоятельно откопали от снега и убрали свои автомобили с проспекта Генерала Тюленева».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ульяновскую область обрушились сильные снегопады. В ночь с 16 на 17 января с центральных улиц вывезено более 190 самосвалов снега, использовано 215 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн твёрдого реагента. Днём 17 января МБУ «Дорремстрой» задействовал для расчистки улиц почти 80 единиц техники.