Пермь, , 13:20 — REGNUM Транспортная прокуратура потребовала в судебном порядке очистить реки Пермского края от затонувших бесхозных судов.

Затонувший корабль

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в реках Кама, Вишера, Косьва, Сылва, Чусовая Пермского края находится 30 затонувших судов (их частей и механизмов). Их владельцы не установлены. Затонувшие суда негативно влияет на экологическое состояние водных объектов и безопасность движения речного транспорта.

Суд обязал федеральное бюджетное учреждение «Администрация «Камводпуть» принять меры по очистке рек от затонувшего имущества. Прокуратура контролирует исполнение судебного акта.