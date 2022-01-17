Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело о контрабанде более трёх миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе таможенного контроля на международном рейсе у мужчины выявили 42,2 тыс. незадекларированных долларов США (по курсу Центрального банка России — около 3 млн 200 тыс. рублей). Крупную сумму денег пассажир рейса Ростов-на-Дону — Дубай пытался перевезти в ручной клади. Сумма незаконно перемещённых наличных денег составила 32,2 тыс. долларов США (по курсу Центрального банка России — примерно 2 млн 440 тыс. рублей).

По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде наличных денежных средств.