Симферополь, , 13:20 — REGNUM Министерство курортов и туризма Крыма намерено обратиться в Федеральную антимонопольную службу в связи с новыми ограничениями, введёнными сервисом Booking для бронирования отдыха в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба министерства 17 января.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Мы подготовили официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу по поводу признаков недобросовестной конкуренции, потому что, по нашему мнению, они здесь явно присутствуют. То, что касается действий компании, мы обращались официально и получали невразумительные ответы. Ничего хорошего в этих ограничениях нет, я думаю, что компания тоже понимает, что она теряет прибыль», — прокомментировал глава крымского минкурортов Вадим Волченко в эфире радио «Крым».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сервис Booking известил представителей гостиничного бизнеса в Крыму о введении новых ограничений. Так, теперь сервис разрешает клиенту бронировать номер только на одного туриста, также ограничен доступ к контактам средств размещения.

В ответ минкурортов Крыма призвало местных отельеров вовсе отказаться от сотрудничества с Booking.

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