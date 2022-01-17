Симферополь, 17 января 2022, 13:20 — REGNUM Министерство курортов и туризма Крыма намерено обратиться в Федеральную антимонопольную службу в связи с новыми ограничениями, введёнными сервисом Booking для бронирования отдыха в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба министерства 17 января.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сервис Booking известил представителей гостиничного бизнеса в Крыму о введении новых ограничений. Так, теперь сервис разрешает клиенту бронировать номер только на одного туриста, также ограничен доступ к контактам средств размещения.
В ответ минкурортов Крыма призвало местных отельеров вовсе отказаться от сотрудничества с Booking.
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