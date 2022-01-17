Таллин, 17 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. За последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось почти на 48%, достигнув нового рекордного показателя за весь период пандемии. Об этом сообщил Департамент здоровья страны.

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С 10 по 16 января в Эстонии были выявлены 14 782 новых случая заражения. Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в период с 25 по 31 октября 2021 года, когда заразились 12 069 человек.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость составила 1 847 случаев на 100 000 населения. По положению на утро воскресенья, 16 января, в госпитализации нуждались 280 пациентов с коронавирусом — на 45 больше, чем неделей ранее.

Распространение коронавируса в Эстонии растет пятую неделю подряд.