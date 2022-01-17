Сыктывкар, 17 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба отправил в отставку республиканское правительство, сообщает пресс-служба ведомства.

Rkomi.ru Глава Коми Владимир Уйба

Своё решение Уйба связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде. Первоочередной задачей обновлённого состава правительства будет выведение экономики на качественно новый уровень.

«Отдельного внимания требуют механизмы повышения качества жизни населения республики, в том числе развитие сфер социальной защиты и здравоохранения, благоустройство городской среды и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, чтобы люди хотели жить и работать в республике», — заявил Владимир Уйба.

Новый состав правительства Республики Коми будет объявлен дополнительно. До тех пор члены кабмина продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Коми на 2022 год был принят с предельным дефицитом.