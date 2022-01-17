Губкин, Белгородская область, 17 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Тела двух мужчин 36 и 27 лет обнаружены в гараже частного домовладения в Губкине Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Simone Ramella Выхлопные газы

По предварительным данным, вечером 15 января приятели распивали спиртное в автомобиле в закрытом помещении гаража, при этом двигатель машины был включён. Днём 16 января родственники обнаружили их тела. Предполагаемая причина смерти — отравление угарным газом.

По факту гибели двух мужчин назначены экспертизы, организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.