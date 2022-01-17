София, 17 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Абсолютное большинство судей в Болгарии выступили за немедленное осуществление основных пунктов судебной реформы, предусматривающей кардинальные изменения в работе указанных органов государственной власти. Об этом со ссылкой на результаты социологического опроса сообщает БНР.

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Соответствующее исследование проводилось в конце декабря прошлого года Союзом судей Болгарии. В опросе приняли участие в общей сложности 100 представителей основных судебных инстанций страны. Практически все опрошенные специалисты имеют стаж работы в системе более 12 лет.

Согласно данным опроса, 90% судей намерены добиваться изменений в процедуре рассмотрения апелляционных дел, сокращения сроков проведения заседаний и ликвидации бюрократических препятствий в принятии предварительных решений. При этом около 87% настаивают на пересмотре сроков действия мандатов Высшего судебного совета.

Напомним, ранее проведение судебной реформы являлось одним из приоритетов программы коалиционного правительства Болгарии.