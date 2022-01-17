Нижневартовск, Югра, 17 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) школу №15 «заминировали» в четвёртый раз. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровой террор

Вновь были эвакуированы школьники и сотрудники учебного учреждения. На месте работали кинологи с собаками и сотрудники полиции. Проверено — мин нет. Обучение второй смены в школе №15 организовано в очном формате.

В силовых структурах порталу 86.ru пояснили, что приходят сообщения с угрозами: «Ваши морги будут полны трупов». Предположительно, сигналы о минировании поступают не из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школу №15 «минировали» 10, 11 и 14 января 2022 года.