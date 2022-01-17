Санто-Доминго, , 13:15 — REGNUM Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер отправился из международного аэропорта Пунта-Кана в Испанию для участия в Международной туристической выставке (Fitur 2022). Об этом пишет Prensa Latina.

Луис Абинадер (сс) Cristian Cruz. presidencia.gob.do

Абинадер вылетел коммерческим рейсом в сопровождении министра туризма Давида Колладо, а также специального помощника Эйлин Белтран, личного помощника Мерседес Пичардо и генерал-майора, главы президентского корпуса безопасности Селина Рубио.

В аэропорту его сопровождала вице-президент Ракель Пенья, которая остается во главе страны в качестве исполняющего обязанности президента.

Отмечается, что, помимо участия в выставке, Абинадер встретится с королем Испании Филиппом VI и премьер-министром Испании Педро Санчесом. Также он проведёт встречи с представителями туристической отрасли.