Москва, , 13:14 — REGNUM Московский «Спартак» проведёт четыре товарищеских матча на зимнем тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ). Об этом 17 января сообщает пресс-служба клуба.

Стадион «Открытие Арена» Mos.ru

Отмечается, что в Дубае подготовка команды к возобновлению сезона будет разделена на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

«Спартак» 28 января сыграет со словацким «Слованом», 2 февраля — с латвийской «Ригой». Кроме того, 5 февраля будет проведён товарищеский матч с малайзийским клубом «Джохора», а 8 февраля — с «Уралом».

Напомним, после 18 туров «Спартак» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).