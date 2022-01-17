Париж, , 13:14 — REGNUM Спортсмены, которые приедут на соревнования во Францию, должны пройти вакцинацию против коронавируса, чтобы выйти на спортивную арену, сообщает Le Figaro.

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Правительство Франции пояснило, что вакцинный пропуск будет применяться не только к спортсменам-любителям и профессионалам в стране, но и к иностранным спортсменам, которые приезжают на соревнования.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен опубликовал в микроблоге фото с манифестантами, предположительно демонстрирующими нацистское приветствие.

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