* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:13 — REGNUM Глава комиссии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по чистке Латифулла Хакими объявил об изгнании сотен членов движения по различным обвинениям, включая незаконный оборот наркотиков и связи с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В интервью «Франс Пресс» он уточнил, что в процессе чистки были уволены 3000 членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«Очищение рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поможет нам создать полицию и армию без участия коррумпированных людей», — пояснил он.

Высокопоставленный талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также рассказал о причинах изгнания этих людей: 2840 членов движения в четырнадцати провинциях были обвинены в торговле наркотиками, коррупции и вторжении в частную жизнь.

По его словам, некоторые из этих людей также были связаны с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что и стало причиной их изгнания.

Хакими также подчеркнул, что эти 3000 человек были выявлены только в 14 провинциях и вскоре комиссия начнет свою деятельность и в других провинциях.