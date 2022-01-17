Красногорск, 17 января 2022, 13:16 — REGNUM Крещенские купания на территории Подмосковья следует организовать в соответствии со всеми требованиями. Об этом 17 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Речь среди прочего идет и о мерах профилактики распространения коронавируса.
«Еще одна тема — Крещение. Традиционный праздник. В Подмосковье мы готовим купели. Прошу прежде всего службу МЧС, все что касается организации этого мероприятия должно быть на должном, высоком уровне», — сказал Воробьев.
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