Крещенские купания в Подмосковье хотят провести на высоком уровне
Красногорск, 17 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Крещенские купания на территории Подмосковья следует организовать в соответствии со всеми требованиями. Об этом 17 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мужчина окунается в купель
Речь среди прочего идет и о мерах профилактики распространения коронавируса.
«Еще одна тема — Крещение. Традиционный праздник. В Подмосковье мы готовим купели. Прошу прежде всего службу МЧС, все что касается организации этого мероприятия должно быть на должном, высоком уровне», — сказал Воробьев.