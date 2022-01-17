Красногорск, 17 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Крещенские купания на территории Подмосковья следует организовать в соответствии со всеми требованиями. Об этом 17 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мужчина окунается в купель

Речь среди прочего идет и о мерах профилактики распространения коронавируса.

«Еще одна тема — Крещение. Традиционный праздник. В Подмосковье мы готовим купели. Прошу прежде всего службу МЧС, все что касается организации этого мероприятия должно быть на должном, высоком уровне», — сказал Воробьев.