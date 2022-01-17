Чита, 17 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. За прошедшие выходные, 15 — 16 января 2020 года доверчивые жители Забайкальского края перечислили мошенникам почти два миллиона рублей, Подробности сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Больше всех мошенникам отдал 53-летний житель Читы. Сотрудники отдела полиции «Северный» установили, что неизвестные позвонили потерпевшему и предложили дополнительный заработок. Мошенники на протяжении длительного времени работали с заявителем, скидывали ему задания, просили установить приложения, в которых мужчина оставлял свои паспортные данные. В итоге злоумышленники оформили кредит на сумму 1 155 000 рублей и похитили денежные средства.

«Мошенники продолжают использовать уже проверенную схему — представляться работниками банка. Так, 47-летнему местному жителю позвонили и сказали обезопасить банковский счет от мошенников. Мужчина, поверив неизвестным, перевел деньги на указанные ими счета и потерял 472 тысячи рублей», — пояснили правллхранители.

Кроме того, зарегистрировано несколько фактов хищения денежных средств в результате купли-продажи товаров через интернет.

Всего за минувшие выходные в полицию поступило семь сообщений и заявлений о совершенных мошенничествах. Общая сумма ущерба составила 1 715 020 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области пострадал 53-летний житель Казачинско-Ленского района. В канун нового года ему позвонили лжебанкиры и сообщили, что неизвестные пытаются похитить сбережения с его карты и попросили помочь изобличить недобропорядочных коллег.

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