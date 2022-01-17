Пенза, , 13:11 — REGNUM В Пензенской области появится новое министерство. Соответствующее постановление о создании ведомства подписал губернатор региона Олег Мельниченко.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

Согласно документу, министерство государственного имущества Пензенской области преобразуется в министерство градостроительства и архитектуры. Созданное ведомство будет заниматься организацией и проведением государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, контролировать соблюдение органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

Кто возглавит министерство, пока не известно. Все юридические вопросы по его формированию возложены на начальника управления градостроительства и архитектуры, главного архитектор региона Александра Итальянцева.

Финансировать создание ведомства будут из бюджета Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году в правительстве Пензенской области велось формирование новой управленческой команды.

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