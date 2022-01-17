Новое министерство создадут в Пензенской области
Пенза, 17 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Пензенской области появится новое министерство. Соответствующее постановление о создании ведомства подписал губернатор региона Олег Мельниченко.
Согласно документу, в регионе будет работать министерство архитектуры и градостроительства. Созданное ведомство будет заниматься организацией и проведением государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, контролировать соблюдение органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
Новому министерству передаются полномочия министерства строительства и дорожного хозяйства в области архитектуры и градостроительства.
Кто возглавит министерство, пока не известно. Все юридические вопросы по его формированию возложены на начальника управления градостроительства и архитектуры, главного архитектора региона Александра Итальянцева.
Финансировать создание ведомства будут из бюджета Пензенской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году в правительстве Пензенской области велось формирование новой управленческой команды.
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