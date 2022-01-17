Минск, , 13:10 — REGNUM Свой военный контингент около границ Белоруссии продолжает наращивать Украина. Об этом 17 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания, на котором велось обсуждение совместного оперативного учения ВС РФ и Белоруссии, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие, и это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны», — сказал он.

Также белорусский лидер уточнил, что такие действия Киев намерен проводить под видом борьбы с мигрантами и рассказал, что в Польше и Прибалтике у границ Белоруссии сосредоточено свыше 30 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Лукашенко указал, что в Польше и странах Прибалтики также находится от 8 до 10 тыс. американских военнослужащих.

«На территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится от 8 до 10 тысяч военнослужащих США. Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете?», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский оппозиционер Сергей Чалый заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко придумал «фейковый» государственный праздник — День народного единства, который отмечается 17 сентября в память о воссоединении Белоруссии по итогам Освободительного похода Красной Армии 1939 года