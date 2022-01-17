Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Строительство научно-хранительского центра (НХЦ) для Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН) в Санкт-Петербурге идёт с опережением графика. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства (ЕЗСС).

Строящийся научно-хранительский центр для Музея антропологии и

этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Петербурге Пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к 2024 году в Петербурге будут построены два корпуса НХЦ Кунсткамеры. В первом здании разместят выставочные помещения, архивы и музейный магазин, а во втором будут хранить ценные экспонаты из состава коллекций музея.

Как уточнили в пресс-службе ЕЗСС, в настоящее время на стройплощадке разработка котлована и монтаж свайного фундамента хранительского корпуса. В ближайшее время будет завершён демонтаж административного корпуса и начато возведение конструкций подвала.

«Строительство современного многофункционального научно-хранительского центра для музея антропологии и этнографии им. Петра Великого стартовало на базе объекта незавершенного строительства в сентябре 2021 года», — уточнили в пресс-службе.

К началу января 2022 года продолжается демонтаж административного корпуса и выполняется устройство подземной части хранительского корпуса.

Читайте ранее в этом сюжете: Многофункциональный центр Кунсткамеры будет состоять из двух корпусов