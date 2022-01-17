Красногорск, , 13:08 — REGNUM В населенных пунктах Подмосковья следует выполнять не только уборку, но и вывоз снега. Об этом 17 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега Volgadmin.ru

По словам главы Подмосковья, из-за сильных снегопадов дорожные службы региона работают в усиленном режиме.

«Все дорожные службы максимально работают. Вместе с тем нагрузка очень серьезная. Это требует от нас особой мобилизации. Причем не только уборка, но и вывоз снега. Потому что сугробы уже такие, что требуется вывозить снег», — сказал Воробьев.

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