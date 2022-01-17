Минск, , 13:07 — REGNUM У границ с Белоруссией в Польше и Прибалтике в настоящее время сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение. Об этом 17 января на совещании, в ходе которого был представлен доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Белоруссии и России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, по его словам, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока с «просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения». Из подобных действий вывод может быть только один — «готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному», уверен белорусский лидер.

«На территории Польши и стран Прибалтики на ротационной основе находится от 8 до 10 тысяч военнослужащих Соединённых Штатов Америки. Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там манёвры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете?» — задался вопросом Лукашенко.

Также, по его словам, настораживает и обстановка и на южных рубежах.

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«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны», — сказал Лукашенко.

Напомним, министры обороны Белоруссии и России проработали замысел совместного учения вооружённых сил. Начнутся манёвры в феврале.

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