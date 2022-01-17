Украина наращивает войска на границе с Белоруссией — Лукашенко
Минск, 17 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. У границ с Белоруссией в Польше и Прибалтике в настоящее время сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение. Об этом 17 января на совещании, в ходе которого был представлен доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Белоруссии и России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Кроме того, по его словам, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока с «просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения». Из подобных действий вывод может быть только один — «готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному», уверен белорусский лидер.
Также, по его словам, настораживает и обстановка и на южных рубежах.
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Напомним, министры обороны Белоруссии и России проработали замысел совместного учения вооружённых сил. Начнутся манёвры в феврале.