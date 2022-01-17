Чита, 17 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края проанализирует опубликованные в интернет-изданиях данные о многочисленных свалках с отходами в Ивано-Арахлейском природном парке. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства со ссылкой на соответствующие поручение прокурора Забайкальского края Максима Ершова.

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«В ходе проверки будет собрана необходимая информация по указанной проблеме, проанализировано состояние законности с целью дальнейшей выработке мер по проведению проверок и принятию мер прокурорского реагирования», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, система Ивано-Арахлейских озёр — одна из подлинных достопримечательностей Забайкалья, она входит в одноимённый природный парк, расположенный на юге Витимского плоскогорья между Яблоновым и Осиновым хребтами. Протянувшись с юго-запада на юго-восток, парк включает в себя шесть крупных озёр (Иргень, Большой Ундугун, Шакша, Арахлей, Иван и Тасей), а также два десятка водоёмов помельче.

О том, что на территории Ивано-Арахлейских озер иркутские ученые обнаружили тысячи вагонов мусора, сообщил «МК в Чите».

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