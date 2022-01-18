Кострома, , 08:26 — REGNUM В Костроме определили подрядчиков, которые займутся благоустройством городских дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пустая детская площадка

В 2022 году мэрия рассчитывает привести в порядок как минимум 22 территории около многоквартирных домов на сумму в 66 млн рублей. Благоустройством большей части дворов займётся компания «Дормострой», она выиграла конкурс на 17 объектов.

Компания является правопреемником одноименного акционерного общества из Иваново и регулярно выигрывает крупные госконтракты в Костромской области и соседних регионах. Средства массовой информации связывают «Дормострой» с именем известного ивановского бизнесмена Телмана Ферояна. Эта же компания в 2021 году завершила благоустройство 45 костромских дворов, после того как администрация расторгла контракт с фирмой депутата Евгения Щепалова.

«Дормострою» предстоит облагородить дворы на улицах 8 Марта, Советской, Терешковой, Индустриальной, Красная байдарка, Шагова, Калиновской, Свердлова, Катушечной, Кузнецкой, проспекте Текстильщиков, Михалевском бульваре, посёлке Васильевским и микрорайоне Юбилейном.

Остальные пять дворов на улицах Советской, Волжской, Никитской, в микрорайоне Юбилейном и проезде Кирпичном благоустроит ивановская «Независимая строительная компания». Контракт находится на стадии подписания.

Почти на всех объектах запланирован полный комплекс работ: асфальтирование, устройство парковок, горок для детей, спортивных тренажёров, освещение и озеленение. Завершить все работы подрядчики должны до 31 октября 2022 года.

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