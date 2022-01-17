Москва, 17 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Рубль 14 января едва снова не обновил апрельские минимумы — доллар остановился в районе 76,80 руб., немного не дотянувшись до отметки 77 руб., после чего откатился в зоне 76 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Сегодня, 17 января, котировки осциллируют вокруг этого уровня, сохраняя восходящий уклон.

Перед выходными американская валюта встретила повсеместный спрос и отыграла часть недельных потерь за счет фиксации прибыли и отсутствия выраженного спроса на риск.

Однако сегодня «американцу» не удается развить импульс восстановления. Более того, долларовые быки снова переходят в оборону, хотя торговая активность невысока, и пока рано судить о том, каким будет настрой USD в ближайшие дни.

Игроки традиционно «раскачиваются» по понедельникам, тем более что сегодня Штаты празднуют День Мартина Лютера Кинга, а значит, фондовые площадки не торгуются.

Низкие торговые обороты могут отразиться и на рубле, который рискует провести сессию в режиме консолидации в рамках сужающегося диапазона.

Впрочем, даже в случае возобновления распродаж доллара наша валюта вряд ли сможет существенно укрепиться, учитывая замаячившие на горизонте новые санкции. Предложенные Вашингтоном.

Частично в противовес геополитике до конца месяца может выступить налоговый период, однако если цены на нефть совершат разворот после ралли, налоговые выплаты не помогут рублю избежать новых потерь.

В этом контексте отметка 77 руб. остается в фокусе внимания игроков, тогда как на данный момент трейдеров волнует судьба уровня 76 руб.

Уход котировок пары ниже 75,50 руб./доллар даст небольшое облегчение «россиянину», но вовсе не будет означать, что можно расслабиться и не опасаться нового обвала», — считает эксперт.

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