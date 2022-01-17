Тбилиси, , 13:07 — REGNUM Сотрудникам Агентства социального обслуживания Грузии повысят зарплату, начиная с февраля. Об этом 17 января сообщает пресс-служба минздрава Грузии.

Зарплата Peggy Marco

«В результате активных консультаций, проведённых в Агентстве социального обслуживания в течение последних месяцев, принято решение, согласно которому, фиксированная оплата социальному агенту повышается до 60%», — отметили в ведомстве.

По данным минздрава, рядовым соцработникам повысят зарплату с 250 до 400 лари (до $130). Старшим сотрудникам агентства будут платить не 550, а 700 лари ($230) в месяц.

Стоит отметить, что 16 января в Тбилиси соцработники вышли на акцию протеста к зданию минздрава Грузии. Они заявили, что не выйдут на работу, если им не поднимут зарплату.