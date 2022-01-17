Порт-о-Пренс, , 13:04 — REGNUM Премьер-министр Гаити Ариэль Анри выразил удовлетворение в связи с арестом двух подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза и подтвердил, что преступление не останется безнаказанным. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Через день после ареста на Ямайке бывшего сенатора Джона Джоэла Джозефа, на которого власти указывают как на ключевую фигуру в планировании убийства Моиза, Анри заверил, что в его правительстве ни один преступник не избежит правосудия.

Накануне ямайская пресса подтвердила арест бывшего парламентария, который скрывался от правосудия с момента убийства 7 июля. Джозеф был задержан вместе с женой и двумя детьми: считается, что он попал на Карибский остров по морю в декабре 2021 года.

Бывший сенатор — второй предполагаемый подозреваемый в преступлении, арестованный на Ямайке, после того как в октябре 2021 года ямайские власти схватили Марко Антонио Паласиоса, отставного колумбийского военного, который входил в состав вооруженного спецназа, ответственного за убийство бывшего президента.

Паласиос был депортирован в начале января 2022 года в Колумбию, но во время остановки в Панаме он был переведен в США, где ему были предъявлены обвинения в причастности к убийству, находящемуся вне юрисдикции Вашингтона.

Также недавно был арестован бизнесмен Родольф Жаар, экс-наркоторговец и бывший информатор Управления по борьбе с наркотиками. Жаар был арестован в соседней Доминиканской Республике, предположительно по запросу Федерального бюро расследований США, и, согласно сообщениям местной прессы, попросил об экстрадиции в США и выразил намерение сотрудничать с американскими следователями.