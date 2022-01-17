Порт-о-Пренс, 17 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри выразил удовлетворение в связи с арестом двух подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза и подтвердил, что преступление не останется безнаказанным. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Через день после ареста на Ямайке бывшего сенатора Джона Джоэла Джозефа, на которого власти указывают как на ключевую фигуру в планировании убийства Моиза, Анри заверил, что в его правительстве ни один преступник не избежит правосудия.

Накануне ямайская пресса подтвердила арест бывшего парламентария, который скрывался от правосудия с момента убийства 7 июля. Джозеф был задержан вместе с женой и двумя детьми: считается, что он попал на Карибский остров по морю в декабре 2021 года.

Бывший сенатор — второй предполагаемый подозреваемый в преступлении, арестованный на Ямайке, после того как в октябре 2021 года ямайские власти схватили Марко Антонио Паласиоса, отставного колумбийского военного, который входил в состав вооруженного спецназа, ответственного за убийство бывшего президента.

Паласиос был депортирован в начале января 2022 года в Колумбию, но во время остановки в Панаме он был переведен в США, где ему были предъявлены обвинения в причастности к убийству, находящемуся вне юрисдикции Вашингтона.

Также недавно был арестован бизнесмен Родольф Жаар, экс-наркоторговец и бывший информатор Управления по борьбе с наркотиками. Жаар был арестован в соседней Доминиканской Республике, предположительно по запросу Федерального бюро расследований США, и, согласно сообщениям местной прессы, попросил об экстрадиции в США и выразил намерение сотрудничать с американскими следователями.