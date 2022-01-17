17 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, упрекнувшего ФРГ в том, что Германия хочет получить прямую экономическую выгоду от совместного с Россией газопровода «Северный поток — 2».

Мирослава Романенко, , 14:37 — REGNUM Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко упрекает ФРГ в том, что Германия хочет получить прямую экономическую выгоду от совместного с Россией газопровода «Северный поток — 2». Об этом украинский чиновник заявил в интервью FAZ.

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По словам Витренко, ФРГ, где растет потребление газа, вовсе не обязательно иметь ещё один газопровод из России, так как украинской газотранспортной системы было бы достаточно для обеспечения этих потребностей.

Также чиновник подчеркнул, что в случае запуска «Северного потока — 2» Германия получила бы очередные экономические преимущества, так как стала бы главным распределительным пунктом российского газа в странах Евросоюза. Глава «Нафтогаза» считает, что ФРГ от этого преимущества должна отказаться и оставить его Киеву.

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Заявление главы «Нафтогаза Украины» обсудили в украинском телеграм-канале «Запрещенная Украина», а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически отнеслись к заявлению Витренко.

«Юрий Витренко считает, что Германия, как ведущая европейская страна, не имеет права получать выгоду от «Северного потока — 2» за счёт других европейских стран. Всё правильно! Выгоду за счёт других обязана получать Украина. Нам все должны!» — с сарказмом написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Америка продаёт свой газ в обход Украины. Пора вводить санкции!» — пошутил Anri.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко Mpe.kmu.gov.ua

«Украина на правах «ведущей державы» будет указывать, кому в мире можно получать прибыль, а кому нет (перевожу: дайте денег)», — смеется Олег Р.

«Война же, какая… выгода? «Агрессор», ну-ка, поддай газку, бо гроши трэба (ибо деньги нужно. — М. Р.) с тобой воювати (воевать. — М. Р.)», — иронизирует Сергей Н.

«Скоро, ребята, будете покупать немецкий газ…» — добавил Алекс.

«Да он вообще-то не про Украину беспокоится, а [за] свой карман», — отметил Sergey I.

«То ли дело Украина. Мы имеем право зарабатывать на транзите. Отбитые на всю голову», — возмутился Sergey P.

«По этой логике Украина, вернее «Нафтогаз», не имеет права зарабатывать на других тоже», — считает Сергей С.

«Забыли спросить холопа, что делать панам», — пошутил Leon M.

«Экономист года!!!» — смеется Сергей С.

«Глава «Нафтогаза Украины» Витренко просто идиот. Принцип бизнеса всегда заключается в зарабатывании денег/выгоды за счет других, иначе вы обанкротитесь. Газ принадлежит России, с кем она хочет, с теми она и торгует. Украина — невыгодный партнер для России», — отреагировал Misha R.

«Солнце не имеет права вставать на востоке, дождь не имеет права лить мне за шиворот, черная кошка не имеет права перебегать нам дорогу ну и т. д.», — с сарказмом добавил Артур Р.

Укладка газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Thomas Eugster

«Жаба душит», — отреагировала Инна Ю.

«Имеет [право], если вложила свои деньги», — написал Кирилл С.

«Это бизнес», дружок!» — пишет Елена К.

«Так перекройте свой транзит», — призвал Александр С.

«А Украина почему тогда зарабатывала на транзите за счёт других стран? Или это другое?» — недоумевает Евгений Ф.

«Они точно тупые. Идиоты!!! То правительство Германии, которое когда-то в 2014 году брало на себя за вас ответственность, ушло. Новое однозначно вам скажет: «Эй, ты кто такой??? Давай, до свидания!!!» — подытожила Olga Svaytoslavovna.

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