Минск, 17 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. С 17 января вступило в действие соглашение правительства Белоруссии с крупными торговыми сетями о предоставлении 10%-й скидки покупателям с низкими доходами. На скидку могут рассчитывать члены многодетных семей, инвалиды, пенсионеры и другие «малообеспеченные граждане».

Нищета

Они смогут рассчитывать на приобретение со скидками 29 продовольственных товаров — муки, картофеля, молока, мяса (кроме бескостного), макарон, сахара, яиц и других, на сумму не выше установленного правительством бюджета прожиточного минимума. БПМ сейчас составляет 288,01 бел. руб. или $112 в эквиваленте. В итоге сумма скидки, как считают в совете министров Белоруссии, должна существенно помочь беднякам.

Соглашение о предоставлении скидок было подписано 12 января министерством антимонопольного регулирования и торговли и 16 торговыми сетями. Среди них — государственный «Белкоопсоюз» и «ДорОРС», близкие к президентской администрации «Евроопт» и «Корона», а также «Виталюр», «Соседи», «Санта», «Белмаркет», «Гиппо», «Алми», «Простор», Green, «Доброном» и другие.

Механизм получения дисконта пока ещё не ясен. Большинство сетей использует собственные скидочные карточки, однако специально для бедных и нищих их ещё не эмитировали. Пока что требуется предъявление покупателями особой категории документов — удостоверений многодетных, пенсионеров, инвалидов или детей-инвалидов. Для скидки необходимы также справки из государственных социальных органов, свидетельствующие о праве нищего на получение скидки 10%.

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