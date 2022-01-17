Новосибирск, , 13:12 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 17 января, каток в Театральном сквере откроют для посетителей на два часа позже. Причина — резкое потепление, сообщили ИА REGNUM в управлении физической культуры и спорта мэрии города.

Каток Novosib-sport.ru

«Горожан начнут пускать на площадку с 17:00, а не 15:00 (время местное), как обычно по понедельникам, — уточнили в управлении. — Это связано с резким потеплением в Новосибирске. Специалисты муниципального учреждения «Стадион» подчеркивают, что на заливку при таких условиях понадобится больше времени».

Отметим, что со вторника по воскресенье каток открыт с 11:00 до 22:00, по понедельникам с 15:00 до 22:00 (время местное).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что рабочая неделя в Новосибирске началась с плюсовой температуры.