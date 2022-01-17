Нижний Новгород, 17 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. На улучшение материального положения своей семьи в 2022 году надеются 44,5% жителей Нижегородской области, ухудшения ожидают 19,9%. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления.

Опрос

Ещё 26% респондентов придерживаются мнения, что их доходы останутся на прежнем уровне.

О том, что 2021 год не изменил их материального положения, заявили 52,2% участников опроса.

За минувший год значительно улучшилось материальное положение лишь у 2,1% жителей Нижегородской области, и незначительно улучшилось — у 13,2%.

В то же время финансовое положение ухудшилось у 16,8% нижегородцев, а стало значительно хуже — у 9,6%.

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