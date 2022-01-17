Москва, , 13:01 — REGNUM Взаимный товарооборот РФ и КНР в 2022 году увеличится, хотя темпы прироста будут более сдержанными относительно 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что товарооборот РФ и Китая вырос в 2021 году на 35,8%.

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«На увеличение взаимной торговли оказал значительное влияние фактор цены. Сложилась благоприятная конъюнктура для российских экспортёров различных товарных групп: топливных ресурсов, металлов, строительных материалов, сельскохозяйственной продукции. Российские импортёры оказались, напротив, под давлением ценового фактора из-за роста закупочных цен и логистических затрат, что побудило к поиску новых поставщиков, предлагающих аналогичную продукцию по более низким ценам, несмотря на возможное снижение качества товара. Из-за этого произошло некоторое смещение импортных товаропотоков в сторону Китая», — сказала Прикладова.

По ее словам, вероятнее всего, в 2022 году объём взаимной торговли России и Китая побьёт очередной рекорд.

«Среди сдерживающих факторов роста российского экспорта в Китай в 2022 году будут введение с начала этого года запрета на вывоз хвойных пород деревьев из России, стабилизация цен на топливные ресурсы и строительные материалы и их возможное последующее снижение. Динамика импорта из КНР будет зависеть от уровня спроса в России, на который большое влияние оказывает валютный курс российского рубля. Несмотря на наличие сдерживающих факторов, взаимный товарооборот РФ и КНР в этом году увеличится, хотя темпы прироста будут более сдержанными относительно 2021 года», — сказала Прикладова.

Как полагает экономист, российско-китайский товарооборот в 2022 году увеличится на 10−15%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что росту товарооборота России и Китая угрожает в первую очередь логистический фактор.

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