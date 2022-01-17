Москва, 17 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. За 10 лет жители России стали чале откладывать «на старость» — 18% в 2011 году и 26% в 2021 году и копить «про запас»: 29% и 44% соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Число респондентов, собирающих деньги на отдых или лечение, также за 10 лет выросло — 14% и 19% соответственно. Средняя сумма, которую граждан считают сбережениями, составляет 100 тыс. рублей.

Количество опрошенных, полагающих, что откладывать деньги не нужно, в 2021 году сократилась по сравнению с 2011 годом более чем вдвое — с 14% до 6%.

Опросы проведены с 2011 по 2021 год. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за два года количество граждан России, которые откладывают денежные средства «на старость», выросло с 16% до 25%.

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