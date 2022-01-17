Москва, 17 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Журналист и YouTube-блогер Леонид Парфёнов представил спецвыпуск шоу «НМДНИ». Ролик доступен на канале Parfenon с 17 января.

Скриншот видео на YouTube Монеточка

В выпуске известные музыканты исполнили каверы на шлягеры 1920-х годов — «Цыплёнок жареный», «Мурка», «Стаканчики гранёные» и другие песни того времени. В проекте приняли участие исполнители Монеточка, Мари Краймбрери, Вася Обломов, рэпер Noize MC, группы «Ногу свело», The Hatters и многие другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии 2022 года Леонид Парфёнов опубликовал выпуск «НМДНИ» о важных событиях и явлениях 2021 года. В нём журналист рассказал об NFT-токенах, электросамокатах, игрушках поп-ит и симпл-димпл, а также о записях пыток в российских тюрьмах, вакцинации, пожарах в Якутии и многом другом.