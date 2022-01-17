Уфа, , 13:02 — REGNUM Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Метель в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Так, 18 января в республике ожидается небольшой снег. На некоторых участках дорог может образоваться снежный накат, гололедица. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до отметки — 15 °C, днем столбик термометра может упасть до — 6 °C.

На некоторых участках дорог в Башкирии ночью и утром местами дымка, видимость 1−2км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе столкнулись шесть автомобилей.