Уфа, 17 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Так, 18 января в республике ожидается небольшой снег. На некоторых участках дорог может образоваться снежный накат, гололедица. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до отметки — 15 °C, днем столбик термометра может упасть до — 6 °C.

На некоторых участках дорог в Башкирии ночью и утром местами дымка, видимость 1−2км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе столкнулись шесть автомобилей.