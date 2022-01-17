Село Казачинское, Иркутская область, 17 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Доверчивость оставила без средств жителя Иркутской области. Подробности сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Киберпреступность

Несколько дней назад в полицию обратился 53-летний житель Казачинско-Ленского района. В канун нового года ему позвонили лжебанкиры и сообщили, что неизвестные пытаются похитить сбережения с его карты и попросили помочь изобличить недобропорядочных коллег.

Для этого мужчине нужно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Принять участие в операции по поимке так называемых мошенников он согласился, однако решил отложить свои действия в связи с очередным отъездом на вахту. Вернувшись, он обнаружил порядка 20 пропущенных вызовов на своем мобильном.

Вскоре псевдо-специалистам вновь удалось дозвониться до заявителя и убедить его подтвердить операцию о переводе денежных средств. Через пару дней мужчина зашел в личный кабинет, увидел кредит, позвонил на телефон горячей линии банка и узнал, что стал жертвой обмана.

Как оказалось, ранее гражданин слышал о таком способе обмана, но, находясь под психологическим давлением, поверил телефонным аферистам.

По данному факту следователями Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» возбуждено уголовное дело.

Как сообщалоИА REGNUM, в Барнауле лже-банкиры обманули настоящего сотрудника банка.

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