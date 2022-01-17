Алма-Ата, Казахстан, , 13:04 — REGNUM Граждане Казахстана могут сдать оружие, которое хранят незаконно, и избежать уголовной ответственности. Об этом объявила 17 января комендатура города Алма-Аты.

Оружие Mil.ru

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Акцию по приёму оружия проводит департамент полиции. Лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, как это предусмотрено законом.

«Гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции», — отметили в комендатуре.

Также в ведомстве гарантировали анонимность лицам, которые сообщат о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате с начала антитеррористической операции задержали более 2,6 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях.

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