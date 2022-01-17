Махачкала, , 12:56 — REGNUM В 2023 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения известного дагестанского поэта Расула Гамзатова. Указ о праздновании юбилея на государственном уровне подписал в 2021 году президент РФ Владимир Путин.

Памятник поэту Расулу Гамзатову на Яузском бульваре. Москва Инга Юмашева

Правительство Дагестана составило план подготовки к этому событию, в который включены 72 мероприятия на сумму свыше 8,8 млрд рублей. Проект финансирования направлен для одобрения в правительство РФ, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана по итогам совещания, которое провел премьер-министр Абдулпатах Амирханов. Среди мероприятий плана в том числе строительство образовательных организаций, реконструкция проспекта имени Расула Гамзатова в Махачкале, двух объектов улично-дорожной сети, водоводы и другие объекты.

«Указанный план для рассмотрения возможностей финансирования будет направлен в правительство РФ. Примерный объем средств на реализацию плана составляет 8,8 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд рублей — средства федерального бюджета, 2,9 млрд рублей — республиканского бюджета, 7 млн рублей — местного бюджета, 650 млн рублей — средства внебюджетного фонда», — говорится в сообщении.

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