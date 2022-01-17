Калуга, 17 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Калуге генеральный директор строительной компании за неисполнение решения суда и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом 17 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Долги

Установлено, что обвиняемый в течение длительного времени не исполнял решения суда. В 2021 по данным фактам Управления федеральной службы судебных приставов по Калужской области возбуждены уголовные дела.

В настоящее время расследование завершено и уголовное дело направлено в суд.