Брянск, 17 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Гражданина одной из стран ближнего зарубежья с более чем 100 граммами сильнодействующего наркотического вещества задержали полицейские в Советском районе Брянска, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе регионального УМВД.

Https://32.мвд.рф/ Задержание наркозакладчика

Внимание оперативников привлёк молодой человек, находившийся по внешним признакам в состоянии наркотического опьянения. Во время личного досмотра у мужчины изъяли 64 свёртка. Как показал экспертиза, внутри пакетов находился героин общим весом 117 гр.

В отношении 20-летнего иностранца возбуждено уголовное дело. По решению Бежицкого мирового суда города Брянска он также подвергнут 10-дневному административному аресту за потребление наркотических средств без назначения врача.